Napoli, ufficiale anche l'addio di Lang: è un nuovo giocatore del Galatasaray
Giornata di addii ufficiali in casa Napoli. Dopo aver salutato Lorenzo Lucca in direzione Nottingham Forest, il club di Aurelio De Laurentiis conferma la cessione di Noa Lang al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto.
Il comunicato ufficiale del Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Noa Noëll Lang al Galatasaray con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 23 agosto 2025 il suo debutto in maglia azzurra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo. Sigla la sua prima rete il 22 novembre, nel match vinto 3-1 al cospetto dell'Atalanta. Ha disputato 27 presenze, vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre. In bocca al lupo, Noa!"