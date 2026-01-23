Lucca al Nottingham Forest, ora è ufficiale: il comunicato del Napoli

23 Gen 2026 - 19:03
© X

© X

Lorenzo Lucca saluta il Napoli ed è un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Ora è arrivata anche l'ufficialità, con i comunicati congiunti dei due club. Confermata la formula: prestito con diritto di riscatto, per un pacchetto totale da oltre 40 milioni di euro.

Il comunicato del Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in maglia azzurra in occasione del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il 22 settembre sigla la sua prima rete nella vittoria interna al cospetto del Pisa. Ha disputato 23 presenze, realizzando due reti e vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre. In bocca al lupo, Lorenzo!"

lorenzo lucca
napoli
mercato
nottingham forest

Ultimi video

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

00:39
Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

01:45
Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

01:52
Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

00:22
"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

00:52
DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

01:44
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

01:38
Calciomercato live

Calciomercato live

00:10
MCH FABBIAN ARRIVO ALLA FIORENTINA 20/1 MCH

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

I più visti di Mercato

Napoli, dal Verona arriva Giovane in prestito con obbligo. Lucca va al Nottingham, Lang al Galatasaray

Calciomercato live

Calciomercato live

"Ci serve un centrocampista. Stipendio? 1 milione". L'incredibile annuncio di lavoro dalla Saudi Pro League

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:03
Lucca al Nottingham Forest, ora è ufficiale: il comunicato del Napoli
18:08
Real Madrid, Arbeloa: "Vinicius? Spero continui a fare la storia qui, non dipende da me"
17:48
Parma, con Guaita è già finita: ufficiale la risoluzione del contratto
17:36
Torino, Baroni: "Io e Cairo non parliamo di mercato, non mi compete"
17:33
Cremonese, interrotto il prestito di Sarmiento: torna al Brighton