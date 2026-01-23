Lucca al Nottingham Forest, ora è ufficiale: il comunicato del Napoli
Lorenzo Lucca saluta il Napoli ed è un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Ora è arrivata anche l'ufficialità, con i comunicati congiunti dei due club. Confermata la formula: prestito con diritto di riscatto, per un pacchetto totale da oltre 40 milioni di euro.
Il comunicato del Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in maglia azzurra in occasione del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il 22 settembre sigla la sua prima rete nella vittoria interna al cospetto del Pisa. Ha disputato 23 presenze, realizzando due reti e vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre. In bocca al lupo, Lorenzo!"