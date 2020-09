Godin, il Cagliari vola basso: "La trattativa esiste, ma non ci facciamo illusioni"

COLPO IN CANNA

A Cagliari c'è tanta voglia di campioni e gli obiettivi di mercato rispecchiano l'impegno e le ambizioni del club. Negli ultimi giorni si è molto parlato del possibile arrivo di Diego Godin e il direttore generale rossoblù non si nasconde, tenendo però i piedi ben saldi per terra. "La trattativa esiste, è inutile negarlo - ha spiegato a Sky Sport Mario Passetti -. Siamo contenti del fatto che il giocatore abbia manifestato molto interesse per il Cagliari. La trattativa però è molto difficile, non ci facciamo illusioni".

Al momento, dunque, per il trasferimento di Godin dall'Inter al Cagliari c'è ancora da lavorare. Il profilo del giocatore, del resto, è di quelli importanti e mettere a segno un colpo del genere non è semplice. "Ci sono delle complessità e stiamo cercando di capire se la cosa può andare in porto", ha precisato Passetti, lasciando intuire che ci sono ancora diversi dettagli da limare per chiudere l'affare con i nerazzurri. Poi una smentita riguardo a Under, altro giocatore accostato di recente al club sardo. "Under? Non mi risulta, si fanno tanti nomi ma il suo ad oggi non è in agenda", ha spiegato il dg del Cagliari.