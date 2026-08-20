Cagliari, idea Mazzocchi per la difesa

Mentre il Cagliari si prepara all'esordio in campionato di sabato al Tardini contro il Parma, il mercato rossoblu rischia di vivere un finale movimentato. In Sardegna, infatti, non sarebbero più sicuri della permanenza di Gabriele Zappa, che ha alcune richieste dall'Italia e dall'estero. In caso di partenza del terzino, la dirigenza del Cagliari avrebbe individuato in Pasquale Mazzocchi il profilo ideale per sostituirlo. Attualmente di proprietà del Napoli, Mazzocchi è reduce da una stagione da 20 presenze complessive e il contratto in scadenza nel 2027 potrebbe mettere in discesa un'eventuale trattativa.