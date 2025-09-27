Buffon promuove gli acquisti di De Bruyne e Modric
27 Set 2025 - 23:24
Gianluigi Buffon, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato degli acquisti di De Bruyne e Modric da parte di Napoli e Milan: "Due campioni. Il croato con una partita alla settimana può disputare una bellissima stagione".
