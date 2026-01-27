Brasile, Lula scherza con Ancelotti: "Vieni ad allenare il Corinthians"

27 Gen 2026 - 09:10

Siparietto calcistico al Palazzo di Planalto, durante una riunione istituzionale dedicata alla Coppa del Mondo femminile 2027 che si disputerà in Brasile. In un video diffuso sui suoi social e riportato dal sito Metrópoles, il presidente del Paese sudamericano Luiz Inácio Lula da Silva ha scherzato con Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico della Seleção, invitandolo un domani ad allenare il Corinthians. "Quando terminerai il contratto con la Nazionale brasiliana, per favore vai ad allenare il Corinthians", ha detto Lula, grande tifoso di questa squadra di San Paolo, tra le risate dei presenti. All'incontro hanno preso parte anche il presidente della Fifa Gianni Infantino, il numero uno della Federazione calcistica verdeoro (Cbf) Samir Xaud, il ministro dello Sport André Fufuca e diversi dirigenti della federazione calcistica brasiliana. La riunione era incentrata sui preparativi per il Mondiale femminile del 2027 e, a tal proposito, Infantino ha assicurato che il Brasile dispone già di infrastrutture adeguate, tra hotel, aeroporti e stadi, per ospitare l'evento iridato. 

