Napoli, nessun dubbio su Hojlund. Manna: "Estremamente importante per noi"

31 Dic 2025 - 13:33

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato di molti temi in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Tra questi c'è sicuramente il capitolo riguardo a Rasmus Hojlund: "Abbiamo fatto di tutto per prenderlo. C’erano anche altre squadre con blasone storico più alto, ma la sua volontà è stata determinante: questa cosa ci rende orgogliosi. In questo momento siamo appetibili e lo riscontro anche nelle trattative: hai Conte, una squadra che ha vinto e giocatori importanti. La qualità della vita in città, poi, incide. Non avevamo dubbi, a prescindere dai tempi di inserimento. Rasmus è determinante per i numeri e soprattutto per come cresce e recepisce gli input dell’allenatore. Questo fa la differenza. C’è un obbligo di riscatto in caso di Champions con un diritto. Il giocatore si considera del Napoli e il Napoli lo considera estremamente importante".

Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato live

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

Calciomercato Live, il punto delle 19

