Napoli, nessun dubbio su Hojlund. Manna: "Estremamente importante per noi"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato di molti temi in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Tra questi c'è sicuramente il capitolo riguardo a Rasmus Hojlund: "Abbiamo fatto di tutto per prenderlo. C’erano anche altre squadre con blasone storico più alto, ma la sua volontà è stata determinante: questa cosa ci rende orgogliosi. In questo momento siamo appetibili e lo riscontro anche nelle trattative: hai Conte, una squadra che ha vinto e giocatori importanti. La qualità della vita in città, poi, incide. Non avevamo dubbi, a prescindere dai tempi di inserimento. Rasmus è determinante per i numeri e soprattutto per come cresce e recepisce gli input dell’allenatore. Questo fa la differenza. C’è un obbligo di riscatto in caso di Champions con un diritto. Il giocatore si considera del Napoli e il Napoli lo considera estremamente importante".