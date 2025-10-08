Manchester United, Maguire vuole restare: da risolvere il nodo ingaggio

Harry Maguire andrà in scadenza il prossimo giugno e al momento le trattative per il rinnovo sembrano congelate. Il difensore del Manchester United è apprezzato in Saudi Pro League, soprattutto da Al-Nassr e Al-Ettifaq che, in caso di mancato prolungamento, farebbero partire l'assalto. Il classe '93, però, non avrebbe intenzione di lasciare i Red Devils e il club ha posto come condizione per la permanenza un taglio dell'ingaggio: attualmente Maguire guadagna circa 10 milioni di sterline all'anno.