Niente Roma per Leonardo Bonucci, il Genoa pensa al difensore

Ora che la Roma gli ha chiuso le porte di Trigoria, per Leonardo Bonucci si riducono le possibilità di un ritorno in Serie A ma l'ex difensore della Juventus non molla e spera che il mercato di gennaio gli offra l'occasione per tornare a giocare nel campionato italiano anche per inseguire il sogno di una convocazione a Euro 2024. La mossa Union Berlino (che tra l'altro naviga in cattive acque di classifica, a margine della zona retrocessione in Bundesliga) non ha portato bene al difensore, dieci presenze sin qui e 723' totali in tutte le competizioni con anche otto occasioni in cui è rimasto in panchina per tutto il match.