Juve, senti Tare: "Inzaghi? Per noi deve restare"

20/05/2019

Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic sono due dei candidati ad ereditare la panchina di Allegri alla Juventus , ma Lazio e Bologna prendono tempo. "Inzaghi? C'è un momento di riflessione tra le parti. Nei prossimi giorni ci vedremo con Simone e vedremo cosa fare - ha spiegato Tare - Per noi deve restare, è un laziale dalla testa ai piedi". Stessa linea per Bigon : "Ne parleremo dopo la salvezza, Mihajlovic resterebbe volentieri".

"La Juventus è interessata a lui? Non sono io che devo rispondere - ha spiegato il ds biancoceleste a Sky Sport -. Non ho mai fatto le cose con i se e con i ma. Non mi sono fatto mai questa domanda".



Rimandato a settimana prossima anche il futuro di Mihajlovic. "Il mister si trova bene con noi, con la piazza, siamo contenti. Lui resterebbe volentieri - ha dichiarato il dirigente del club emiliano -. Ci riuniremo al termine della stagione, prima però dobbiamo ottenere la salvezza. Cosa farà la Juventus dopo Allegri? Con tutto il rispetto per una grande squadra, penso solo alla mia squadra. Fin quanto è con noi ci teniamo stretti Mihajlovic.