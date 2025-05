Il Bologna rilancia per tenersi Italiano che valuta l'offerta, il Milan ripensa a Sarri

Il Milan, intanto, si tiene pronto per l'eventuale alternativa. Il nome che resta caldo è sempre quello di Maurizio Sarri, libero da impegni dopo le dimissioni dalla Lazio di più di un anno fa. Il tecnico toscano era già stato contattato prima di Conceiçao ma aveva rifiutato una proposta che, in pratica, poteva liberarlo dopo sei mesi (cosa che in effetti accadrà a breve al portoghese). Con un'offerta congrua e, soprattutto, più proiettata nel futuro, Sarri accetterebbe. Una scelta gradita alla società anche perché l'ex allenatore di Napoli, Juve e Lazio non è solito insistere sui nomi da comprare sul mercato e si arrangia con chi si trova in rosa. L'assenza di impegni internazionali, poi, lo rende il profilo perfetto, visto che spesso si è lamentato di non riuscire a insegnare le sue idee per il poco tempo a disposizione. La sua scelta, al momento, sembra la più logica nel caso in cui si dovesse allontanare l'ipotesi Italiano.