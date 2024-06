Italiano è il nuovo tecnico del Bologna: ha firmato fino al 2026 

© Getty Images

Ora è ufficiale: Vincenzo Italiano è il nuovo tecnico del Bologna. "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Vincenzo Italiano, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026", si legge in una nota del club rossoblù che annuncia l'arrivo dell'ex allenatore della Fiorentina e la durata dell'intesa. Dopo la straordinaria stagione con Thiago Motta in panchina, dunque, toccherà a Italiano guidare il Bologna in Champions League.