Iling jr-Aston Villa: è già finita. L'ex Juve torna in Italia in prestito al Bologna

IL RIENTRO

L'esterno inglese non ha convinto e non si è convinto della nuova esperienza a Birmingham. Torna in Serie A dopo poche settimane

Samuel Iling jr sarà presto un nuovo giocatore del Bologna. A poche settimane dall'addio alla Juventus nell'operazione che ha portato Douglas Luiz in bianconero, la sua permanenza all'Aston Villa è già finita. L'esterno non ha convinto pienamente Unai Emery che nel corso del precampionato si è visto superare nel ruolo da diversi giocatori, tanto da minarne anche l'atteggiamento negli allenamenti. Il club di Birmingham ha aperto alla possibilità di una cessione in prestito e il Bologna si è fiondato per chiudere la trattativa.

Per l'ufficialità serve ancora del tempo tra questioni burocratiche, visite mediche e firme, ma l'inglese potrà continuare in rossoblù il conteggio di presenze e gol in Serie A iniziato con la Juventus, sia prima squadra che Under 23.