Il Pisa è scatenato sul mercato e, dopo Simone Scuffet, anche Ebenezer Akinsanmiro è pronto a vestire la maglia nerazzurra. L'ex giocatore della Sampdoria si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito come riportato da Tuttomercatoweb.com ed è pronto a raggiungere i compagni in ritiro in Valle d'Aosta.