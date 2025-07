Da Ciro a Insigne, da Berna a Chiesa: in Serie A torna l’Italia campione d’Europa

L’apripista è stato Domenico Berardi, che il ritorno in Serie A se l’è conquistato sul campo a suon di prestazioni importanti. Dopo il terribile infortunio subito accusato a marzo del 2024 al Bentegodi contro il Verona, Berardi è tornato in campo a ottobre e da quel momento ha trascinato il Sassuolo fino alla promozione. Sei gol e ben 13 assist per il numero 10 dei neroverdi, che torna ora in Serie A e cercherà di aiutare gli emiliani a restare nella massima serie. In Emilia potrebbe trasferirsi Lorenzo Insigne, che nelle ultime ore ha rescisso il suo contratto con il Toronto. Dopo tre anni in Canada l’ex Napoli vuole tornare in Serie A ed è finito nel mirino del Parma, che cerca elementi di esperienza da regalare a Carlos Cuesta nella sua prima avventura da allenatore. Insigne piace anche alla Fiorentina, con Daniele Pradé che cerca esterni da regalare a Pioli per il suo 4-2-3-1. In Emilia giocheranno Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, entrambi prossimi a firmare con il Bologna. Dopo aver costruito un gruppo giovane valorizzato prima da Thiago Motta, poi da Vincenzo Italiano, i rossoblu ora stanno cercando esperienza e personalità per mantenere il posto nelle zone europee ed essere protagonisti in Europa League. Immobile rientra dopo un solo anno vissuto in Turchia con la maglia del Besiktas, dove ha segnato 15 gol ma solo tre su azione nel 2025. Bernardeschi invece fa lo stesso percorso che sta provando a fare Insigne, ha lasciato Toronto dopo tre anni e ora ripartirà dalla Serie A.