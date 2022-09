Bologna, è corsa a due per il dopo Miha: Ranieri sorpassa Thiago Motta

© Getty Images

Archiviato dopo 3 anni e mezzo il capitolo Mihajlovic, in casa Bologna continua la ricerca del suo sostituto. Sfumato Roberto De Zerbi che, complice l’amicizia che lo lega al collega serbo, avrebbe accettato di guidare la panchina rossoblù solo in caso di dimissioni e non di esonero, sono rimasti in due in lizza: Claudio Ranieri e Thiago Motta, con il primo in pole position. La delegazione bolognese ha sfruttato la presenza a Roma dove ha incontrato Miha per parlare con il tecnico capitolino al quale potrebbe essere offerto un contratto annuale con opzione sul secondo. Parallelamente sono stati avviati i contatti telefonici con l’ex allenatore dello Spezia, attualmente in Portogallo.