Bologna, c'è un Pitbull per MIhajlovic: preso Medel

IL COLPO

Dopo le tre stagioni all'Inter tra il 2014 e il 2017, Gary Medel torna in Italia. Il centrocampista cileno ha detto addio al Besiktas ed è sbarcato a Bologna, espressamente richiesto da Sinisa Mihajlovic. Per lui pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 3 milioni netti a stagione. Al club turco un indenizzo di 3 milioni. Medel potrebbe esordire in maglia rossoblù già venerdì contro la Spal. Bologna aspetta Mihajlovic

Manca solo l'ufficialità per il ritorno di Medel in Serie A, nono acquisto di Saputo dopo Soriano, Sansone, Orsolini, Tomiyasu, Denswil, Bani, Schouten e Skov Olsen. L'ex centrocampista dell'Inter ha già salutato i vecchi compagni del Besiktas ed è sbarcato in Italia. Dopo le visite mediche di rito, il guerriero Mihajlovic avrà il suo Pitbull sul terreno di gioco.

"Sono molto contento di tornare in Italia, penso di fare bene al Bologna. Sono stato in Turchia due anni, è un campionato più competitivo di quanto mi aspettassi. Palacio un amico, un grande giocatore oltre che una grande persona e sono felice di averlo di nuovo come compagno. Mihajlovic un guerriero, non è facile lottare contro queste malattie, ma supererà tutto con l'aiuto della sua famiglia e la gente che gli vuole bene. Spero che il Bologna possa fare un grande campionato, meglio dell'anno scorso" le prime parole di Medel al suo arrivo a Bologna.