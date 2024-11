Kacper Urbanski è un obiettivo concreto della Juventus, su indicazione di Thiago Motta e non solo. Il centrocampista polacco non ha ancora risposto alla proposta del Bologna di prolungare il contratto fino al 2028 dopo aver fatto valere l'opzione per il rinnovo fino al 2026 in favore del club, ma dietro al ritardo c'è anche il corteggiamento della società bianconera.