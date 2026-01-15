Bologna, su Fabbian c'è anche la Fiorentina

In questa sessione di calciomercato il Bologna sta facendo i conti con il grande interesse per Giovanni Fabbian. Già nel mirino della Lazio, il classe 2003 è seguito attentamente anche dalla Fiorentina, dove andrebbe a rinforzare il 4-3-3 di Vanoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, però, i rossoblù non sembrano molto intenzionati a lasciarlo partire. Il contratto del trequartista scade nel 2028 e il calciatore è molto apprezzato da Italiano. Per fare tentennare il Bologna serviranno almeno 15 milioni di euro e soprattutto un sostituto pronto.