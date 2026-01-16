Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Bologna, rinforzo in difesa per Italiano: ufficiale Helland

16 Gen 2026 - 18:08
© bolognafc.it

© bolognafc.it

Il Bologna "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal SK Brann il diritto alle prestazioni sportive del difensore Eivind Helland. Secondo norvegese nella storia del club, Helland è un difensore centrale moderno di imponente struttura fisica, abile nell’impostazione dal basso e nella gestione del possesso. Nato nel 2005, Eivind muove i primi passi nel settore giovanile del Sædalen, prima di trasferirsi al Fyllingsdalen, dove debutta in Prima squadra nel 2021. Il passaggio al Brann segna una tappa decisiva del suo percorso: nel 2023 arriva l’esordio in Eliteserien, seguito nel 2024 dalle prime presenze nelle competizioni UEFA. Nell’ottobre scorso è giunta anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore norvegese, ulteriore conferma di una crescita costante e di un talento in piena ascesa".

Ultimi video

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:50
Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

01:40
Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

00:50
Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

Raimondi: "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

00:46
Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

01:24
Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

01:25
Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

Roma, le mosse dopo Malen. E la Juve aspetta Mingueza

01:25
Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

01:01
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 14/1 SRV

Il mercato della Juventus: Chiesa fa un passo verso Torino

00:43
CLIP CLAUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN 14/1 SRV

Il mercato del Milan: si complica lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti

00:51
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

I più visti di Mercato

Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

Dai disastri con lo United alla Serie A: Maguire offerto a cinque squadre

Un'occasione per Giuntoli: il dirigente ex Juve può ripartire dall'Arabia Saudita

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Arena, l’agente: "Orgogliosi ma lasciamolo tranquillo. Nato per fare il calciatore"

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:21
Douglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo Verona: è ufficiale
19:00
Roma: su Ferguson spunta anche il Celtic
18:24
Pisa, Buffon può lasciare: tre club di serie B su di lui
18:08
Bologna, rinforzo in difesa per Italiano: ufficiale Helland
17:49
Nuova squadra per Nainggolan: a 37 anni ancora in campo nella Serie B belga