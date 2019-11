Bologna, Mihajlovic rilancia: "Ho sentito Ibrahimovic, sta decidendo cosa fare"

"Zlatan Ibrahimovic è un amico, ci siamo sentiti: diciamo che ora è in una fase di stand-by, sta decidendo cosa fare e penso che lo farà entro il 10 dicembre: se viene a Bologna lo fa per me!". A dichiararlo Sinisa Mihajlovic durante la conferenza tenuta oggi a Casteldebole. Il tecnico rossoblù, che ha lungamente parlato del suo stato di salute, non si è sottratto di fronte alle domande di campo e di mercato, soffermandosi in particolare sullo svedese: "Ci sono diverse opportunità per lui, questo è certo. Se deciderà altro, me lo comunicherà. Per il momento, però, sta ancora riflettendo".