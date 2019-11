Milan, Ibrahimovic fa sognare i rossoneri: "Milano è la mia seconda casa"

Sicuramente in Italia ha al momento più estimatori di quanto non ne abbia in Svezia, tra i tifosi del Malmoe per lo meno. Di certo a Milano sono pronti a riabbracciarlo e, sponda Milan si intende, ad affidargli il compito di tradurre in realtà tutte le speranze di un attesa e necessaria rinascita. E lui, Zlatan Ibrahimovic, è evidentemente allettato da questa nuova sfida. Sta per decidere quale sarà il suo futuro prossimo, sta per sciogliere la riserva, e le parole riportate oggi da la Gazzetta dello Sport suonano come un'importante apertura ai sogni rossoneri: "Milano non è la mia seconda città, è la mia seconda casa, ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle persone in cui ho maggior fiducia".