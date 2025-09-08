Besiktas, si insiste per Laporte

Sembra non essere finita la telenovela Laporte. Dopo il mancato trasferimento del difensore all'Atletico Bilbao per colpa di alcuni documenti inviati in ritardo dall'Al Nassr, ora il classe '94 è finito nel mirino del Besiktas. In Turchia il mercato chiude il 12 settembre e il club è alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto dopo l'eliminazione ai preliminari di Conference League contro il Losanna. Intanto, il Bilbao non si è ancora arreso e aspetta la decisione della Fifa per capire se potrà tesserare o meno Laporte.