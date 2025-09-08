Bayer Leverkusen, arriva Hjulmand in panchina: c'è l'intesa
08 Set 2025 - 14:14
08 Set 2025 - 14:14
Kasper Hjulmand è ormai virtualmente il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen. Mercoledì, fanno sapere dalla Germania, il tecnico danese dovrebbe dirigere il primo allenamento dopo l'esonero di Ten Hag.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)