Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Bayer Leverkusen, arriva Hjulmand in panchina: c'è l'intesa

08 Set 2025 - 14:14

Kasper Hjulmand è ormai virtualmente il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen. Mercoledì, fanno sapere dalla Germania, il tecnico danese dovrebbe dirigere il primo allenamento dopo l'esonero di Ten Hag. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:22
Roma, Ranieri: "Sancho? Operazione insostenibile"
14:14
Bayer Leverkusen, arriva Hjulmand in panchina: c'è l'intesa
13:21
Besiktas, si insiste per Laporte
12:40
Liverpool, Konaté: "Real Madrid? Mbappé mi chiama ogni due ore"
11:36
Lazio, proseguono i contatti con Insigne