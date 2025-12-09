Balotelli: "Mi sto allenando: aspetto una chiamata dalla Serie A o dall'estero"

La voglia di giocare non è ancora passata. Mario Balotelli a 35 anni sente di avere ancora qualcosa da dare al calcio. Per questo in un'intervista a Prime Video ha parlato di un ritorno in campo dopo l'esperienza con il Genoa: "Mi sto allenando con una squadra locale bresciana (il Carpenedolo, in Eccellenza). Aspetto sempre una chiamata dalla Serie A, per il momento non ci sono, ascolterò club esteri se non ci sarà la possibilità di stare in Italia. Ma mi fermerò solo quando deciderò io di fermarmi, non sarà qualcuno a impormelo. Non vedo molte partite di calcio ma, quando succede, mi rendo conto che il calcio ora è diverso: è più fisico e con meno qualità rispetto a prima, io sento di poter ancora performare. Sicuramente".