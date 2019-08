Il Flamengo si ritira dalla corsa a Mario Balotelli. Nelle ultime settimane il club brasiliano ha trattato per l'arrivo dell'attaccante italiano. In una nota, i rossoneri hanno annunciato lo stop ai colloqui. "Il Flamengo, Mario Balotelli e i loro rappresentanti hanno deciso, di comune accordo e dopo due giorni di cordiali incontri a Monaco, di chiudere in data odierna le trattative che implicano il possibile ingaggio del giocatore", si legge. A questo punto salgono le quotazioni del Brescia come possibile nuova destinazione di 'SuperMario'.