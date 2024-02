Balotelli: "Alla Salernitana sarei andato, ma l'offerta è arrivata all'ultimo"

LA CONFERMA

SuperMario, solo sfiorato il suo ritorno in A: "Questione gestita male"

© Getty Images "L'idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia". Mario Balotelli conferma l'interesse della Salernitana nella sessione di mercato appena conclusa. "La questione è stata gestita male - ha detto l'attaccante dell'Adana Demirspor ai microfoni di TvPlay - Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe. Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola".

Solo sfiorato dunque il ritorno di SuperMario in Serie A dopo 4 anni di assenza. L'ultima esperienza in Italia è stata al Monza da dicembre 2020 a giugno 2021. Balotelli è fermo da metà novembre per infortunio che lo ha costretto all'operazione al ginocchio. "Per quanto riguarda il mio ritorno in campo, venerdì torno a giocare. Il mio obiettivo è segnare almeno dieci reti nelle ultime 14 partite. Il rigorista della squadra sono ovviamente io".