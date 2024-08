Udinese, Samardzic salta il Bologna: trattativa in fase avanzata con Atalanta

CALCIOMERCATO

Il trequartista serbo è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta: trattativa in fase avanzata

© Getty Images Lazar Samardzic si avvicina a grandi passi all'Atalanta. Dopo i continui contatti avvenuti tra le parti negli ultimi giorni, il trequartista serbo non è stato convocato dall'Udinese per la prima gara di campionato contro il Bologna. La trattativa è in fase avanzata, ma le parti non sono ancora arrivate alla chiusura con il club bergamasco che sta cercando di spingere per trovare l'accordo definitivo con l'Udinese e con il calciatore.

Vedi anche Atalanta L'Atalanta sfida il Milan per Samardzic: incontro con l'agente, si cerca l'intesa Valutato 25 milioni di euro, Samardzic era finito anche nel mirino del Milan, che al momento sembra lontano dal poter mettere le mani sul giocatore. L'eventuale acquisto da parte dell'Atalanta libererebbe, di fatto, Koopmeiners in direzione Juventus, con la trattativa tra i club che resta comunque viva. Nel frattempo, il club bergamasco continua a seguire anche O'Riley, ma al momento la trattativa per il trequartista del Celtic è complicata.