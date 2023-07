Mercato Atalanta, Gasperini: "Non vorrei perdere nessuno"

LE PAROLE

Il tecnico nerazzurro: "Mi è sempre dispiaciuto quando un nostro giocatore forte se ne andava"

"Cedere Scalvini od Hojlund? Preferirei non perdere nessuno dei due". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, di fronte all'ipotesi di dover sacrificare sull'altare delle plusvalenze i suoi due giocatori più quotati: "L'Atalanta, per una questione di contratti e di cifre, difficilmente può rinunciare a certe offerte - spiega il tecnico nerazzurro -. È questa la grande differenza con le big, che a quanto vedo si stanno rinforzando comprando giocatori importanti. A me è sempre dispiaciuto quando un nostro giocatore forte se ne andava, ma serve vendere per reinvestire e magari diventare ancora più forti".

Un principio ribadito riguardo al centravanti danese, al centro della contesa tra Manchester United e Paris Saint-Germain: "Con Hojlund non ho parlato di mercato, si sta allenando bene, è un ragazzo di valore e credo stia molto bene qua. A volte è questione di scelte di vita, poi ci sono anche i procuratori. Una società e un giocatore devono valutare anche l'aspetto economico", rimarca Gasperini.

Dubbioso, anzi contrario, allo svecchiamento del parco attaccanti: "Non mi priverei così facilmente di giocatori della qualità di Muriel e Zapata. Facile dire che sono reduci da una stagione da 5 gol in due, ma ci sono stati tempi in cui ne facevano più di 40. Vorrei avere delle alternative, prima".

Infine, sul dualismo in porta: "Carnesecchi e Musso meritano entrambi di giocare. Musso rimane un portiere molto forte, Marco è un ragazzo in crescita. Non so se uno possa accettare di fare il secondo all'altro - chiude l'allenatore dei bergamaschi -. Tutt'e due ambiscono a fare il titolare. Io guardo solo il campo e rispetto entrambi, che ritengo molto forti. Se non ci sono altre soluzioni, ci vogliono intelligenza e testa, sennò iniziano i casini e qualcuno ci marcia dando la colpa a presunti contrasti degli interessati con me".

