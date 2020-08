Mercato Atalanta: chiesto Perin alla Juventus

L'IDEA

L'interessamento dell'Atalanta per Mattia Perin risale almeno a un mese e mezzo fa ma negli ultimi giorni sono due i fattori ad aver accelerato l'idea: prima il grave infortunio di Gollini e ora la fine ufficiale della stagione con l'eliminazione dalla Champions League. Il portiere, di proprietà della Juventus, è di ritorno dal prestito al Genoa ma potrebbe cambiare ancora maglia e ritrovare Gasperini con cui aveva giocato nella precedente esperienza ligure.

Se a luglio si era pensato a lui per compensare l'eventuale cessione di Gollini, ora l'infortunio del portiere titolare mette apprensione ai nerazzurri anche perché i tempi di recupero da una lesione subtotale del crociato posteriore non si preannunciano brevi e al momento non hanno ancora contorni ben definiti.

L'idea della Juve è una cessione a titolo definitivo ed ecco che nel discorso con l'Atalanta possono entrare i vari intrecci di mercato, da Zapata a Gosens.

Di sicuro Perin non rientra nei piani di Pirlo che sta accelerando decisamente sul fronte cessioni: dopo Matuidi, sul mercato anche Perin, senza contare le quasi scontate partenze di Khedira e Higuain oltre alla situazione Cristiano Ronaldo-Dybala.