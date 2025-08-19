Lookman è tornato: il nigeriano è a Bergamo, previsto incontro con l'Atalanta

Nuovo capitolo della storia tra Lookman e l'Atalanta. Dopo il mancato trasferimento all'Inter di luglio, l'attaccante aveva lasciato Bergamo rendendosi di fatto irreperibile. Ieri, è arrivata l'ufficialità della trattativa saltata tra i due club e allora Ademola ha fatto rientro in Italia. L'attaccante è già a Zingonia, centro di allenamento della Dea, accompagnato dal padre e da un amico ed è previsto probabilmente un incontro con la dirigenza dell'Atalanta. Nel frattempo il calciatore nigeriano ha ripreso ad allenarsi individualmente nella mattinata di martedì 19 agosto.