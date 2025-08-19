Lookman è tornato: il nigeriano è a Bergamo, previsto incontro con l'Atalanta

La telenovela dell'esteta si arricchisce di un altro capitolo: dopo essere scomparso per giorni, Ademola è rientrato in Italia e si è già recato a Zingonia, centro di allenamento della Dea
Nuovo capitolo della storia tra Lookman e l'Atalanta. Dopo il mancato trasferimento all'Inter di luglio, l'attaccante aveva lasciato Bergamo rendendosi di fatto irreperibile. Ieri, è arrivata l'ufficialità della trattativa saltata tra i due club e allora Ademola ha fatto rientro in Italia. L'attaccante è già a Zingonia, centro di allenamento della Dea, accompagnato dal padre e da un amico ed è previsto probabilmente un incontro con la dirigenza dell'Atalanta. Nel frattempo il calciatore nigeriano ha ripreso ad allenarsi individualmente nella mattinata di martedì 19 agosto.
Tra le opzioni sul tavolo, ovviamente, la cessione a un altro club che non sia l'Inter: Lookman ha estimatori all'estero, soprattutto in Premier League, ed è quindi possibile che le parti possano trovare un accordo per un trasferimento di Lookman fuori dall'Italia. Per lui, è comunque in arrivo anche una multa da parte della società per il comportamento mostrato durante e dopo la trattativa con l'Inter.
