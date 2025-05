Gasperini centra di nuovo la Champions e il suo futuro potrebbe essere ancora a Bergamo

Si è parlato tanto delle ipotesi sul nuovo approdo di Gasp. Sembrava certa la soluzione Roma, poi smentita da Ranieri, anche se per qualcuno non è davvero mai tramontata. Così come il suo nome è stato accostato a quello della Juventus, nonostante una situazione ingarbugliata che lascia pensare che, se Tudor dovesse andarsene, è solo per fare posto al ritorno di Conte. De Roon, dopo la partita con la Roma che ha dato la certezza aritmetica della partecipazione all'ennesima Champions League, ha avuto parole molto belle per il suo allenatore augurandosi che possa restare. Parole che sono condivise dagli altri componenti della rosa nerazzurra. Un altro motivo per pensare che un addio che sembrava scontato possa in realtà trasformarsi in un nuovo accordo per continuare insieme.