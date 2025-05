Atalanta, Gasperini: "Retegui straordinario. Il mio futuro? Non è il momento giusto"

Gian Piero Gasperini preferisce non commentare il gol contestato di Retegui ("Non entro nel merito perché ci sono delle immagini, ognuno può giudicare. Per fortuna non c'erano esigenze particolari di classifica, non si è accorto nemmeno Thorsby del passaggio") ed esalta la stagione del suo capocannoniere che con 25 gol in Serie A ha battuto il record di Pippo Inzaghi in maglia Atalanta. "Retegui ha fatto un campionato straordinario, per la qualità di gol fatti: avrei preferito non avesse fatto gol in questa situazione ma in altre - ha spiegato Gasp ai microfoni di Dazn -. I suoi gol sono stati molto pesanti per la stagione che abbiamo fatto. Ora deve pagare una bella cena, a me e ai suoi compagni".