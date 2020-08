Hateboer scarica l'Atalanta: "Il mio ciclo qui è finito, voglio un altro club"

L'ADDIO

L'Atalanta ai quarti di finale di Champions League eliminata nel recupero dal Psg è il massimo a cui la società nerazzurra può ambire. Il pensiero è di uno che, soprattutto in Europa, quest'anno ha contribuito alla cavalcata: Hans Hateboer. L'esterno a sorpresa ha chiesto la cessione: "Penso che i risultati dell'Atalanta in questi anni siano stati fantastici, ma non credo si possa andare oltre. Per me il ciclo è finito e voglio un nuovo club".

Un fulmine a ciel sereno, atipico per la sua franchezza. Hateboer non ha usato giri di parole e nell'intervista a Voetbal International ha fatto capire di aver chiesto la cessione all'Atalanta: "Penso che abbiamo raggiunto il massimo possibile, un quarto di finale di Champions. Dopo tante stagioni a Bergamo i risultati sono diventati straordinari negli ultimi anni, ma non penso che si possa andare molto oltre per questo ciclo per quanto mi riguarda".

Ambizione e voglia di nuove esperienze per il difensore olandese classe 1994: "Ho trascorso tre anni fantastici qui a Bergamo, ma credo che sia l'ora di trovare una nuova strada. La mia è una scelta personale, l'Atalanta non c'entra, voglio una nuova esperienza e opportunità. La carriera del calciatore è limitata e c'è da fare delle scelte".