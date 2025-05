Gasperini festeggia la qualificazione dell'Atalanta in Champions League: "Siamo ancora lì nonostante la concorrenza"

Ora tempo di festeggiamenti per l'Atalanta che potrà vivere una coda di stagione particolarmente dolce: "Questa è una serata bellissima. Ora abbiamo due settimane per goderci questa stagione che è stata molto ricca anche per la Champions dove siamo arrivati noni e per un punto non siamo passati direttamente agli ottavi dopo aver giocato con squadre come Barcellona, Real Madrid e Arsenal. Siamo qui a goderci questa stagione e poi avremo tempo per festeggiare".