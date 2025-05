Atalanta, sarà addio a Gasperini: il tecnico verso la Roma, il club pensa anche a Farioli

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Gian Piero Gasperini lascerà l'Atalanta. L'incontro di martedì con la famiglia Percassi e con il ds D'Amico non ha portato a un'intesa sui programmi della prossima stagione, né tanto meno sul prolungamento fino al 2027 e l'addio è di fatto già sancito, anche se non ancora ufficiale.