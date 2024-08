Atalanta: accordo con l'Atletico, Musso va da Simeone. Cuadrado nel mirino

MANOVRE NERAZZURRE

Il portiere argentino via in prestito con opzione di acquisto che potrebbe diventare obbligo. Per sostituirlo in pole Rui Patricio. Affondo per l'ex Inter

Juan Musso è pronto a dare l'addio a sorpresa all'Atalanta per trasferirsi all'Atletico Madrid. I due club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del portiere argentino alla corte di Diego Simeone con la formula del prestito con opzione di acquisto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Per Musso, che aveva già dato l'ok, pronto un contratto fino al 2028.

Vedi anche Atalanta Atalanta, Lookman torna ad allenarsi: Psg lontano, sullo sfondo resta la Premier All'Atletico Musso prenderà il posto di Horatiu Moldovan (passato al Sassuolo) come vice di Olbak con la possibilità di giocarsi la maglia da titolare. Intanto l'Atalanta sta cercando un sostituto da affiancare a Carnesecchi. Al momento, sono tre le alternative che stanno vagliando in casa nerazzurra: in pole c'è Rui Patricio, attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Roma. Gli altri nomi: Marco Silvestri dell’Udinese e Andrea Consigli del Sassuolo, per il quale si tratterebbe di un ritorno. Non solo Bellanova: l'Atalanta vuole chiudere anche per Cuadrado, svincolato dopo la fine dell'avventura contro l'Inter.