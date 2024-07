Atalanta, visite mediche per Zaniolo: manca solo l'ufficialità 

il ritorno

Il trequartista italiano sarà un nuovo giocatore della Dea: visite mediche effettuate e annuncio in arrivo

Nicolò Zaniolo è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'ormai ex trequartista del Galatasaray ha svolto le visite mediche questa mattina con il club bergamasco e attende solo l'idoneità sportiva per completare tutti i passaggi prima della firma del contratto con la Dea. Innesto importante per l'Atalanta, che va ad aggiungere qualità al proprio attacco e si tutela in caso di partenza di Koopmeiners, che piace alla Juventus.

Vedi anche juventus Zaniolo avvicina Koop alla Juve: Giuntoli vicino al tesoretto per l'olandese

L'accordo per il trasferimento di Zaniolo all'Atalanta è stato trovato nella serata di ieri: l'operazione è stata chiusa dai due club in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (18 milioni) che diventerà poi obbligo al raggiungimento del 65-70% di presenze, per una cifra totale che ruota intorno ai 22 milioni di euro (bonus compresi). Una cifra che fa felice anche la Roma, in quanto giallorossi avevano mantenuto una percentuale sulla rivendita da parte del Galatasaray.

Per Zaniolo si tratta del ritorno in Italia dopo l'esperienza con la maglia della Roma chiusa nell'inverno del 2023 con il trasferimento al Galatasaray. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Aston Villa con 39 partite e 3 gol all'attivo venendo, però, escluso dalla lista dei convocati per Euro 2024 a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro rimediata nella gara contro il Liverpool, giocata lo scorso 13 maggio.

Vedi anche Serie A Serie A, il sorteggio del campionato 2024/25: l'Inter debutta a Genova, Juve in casa col Como OKOLI FINANZIA ZANIOLO?

L'operazione che porterà Zaniolo alla Dea sarà, molto probabilmente, finanziata dalla cessione in Premier League di Caleb Okoli. Protagonista con il Frosinone nell'ultima stagione di Serie A, il centrale italiano è molto vicino al trasferimento al Leicester a titolo definitivo. In queste ore i due club stanno definendo gli ultimi dettagli dell'operazione che porterà circa 13-15 milioni di euro nelle casse del club.