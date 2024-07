Serie A, il sorteggio del campionato 2024/25: l'Inter debutta a Genova, Juve in casa col Como

Serie A, al via la nuova stagione: il calendario del girone d'andata





































Comincia ufficialmente la Serie A 2024/2025. Il weekend del 17 agosto si giocherà la prima giornata di campionato: la gara inaugurale sarà tra Genoa e Inter. Ecco il girone d'andata giornata per giornata: il derby di Milano si gioca alla 5° giornata, insieme a Juventus-Napoli. Derby d'Italia, invece, in programma alla 9° giornata. 1 di 20 © Lega Serie A SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Lega Serie A

© Lega Serie A

© Lega Serie A

È nata ufficialmente la Serie A 2024/25. Sorteggiate le giornate del campionato che scatterà nel weekend del 17-18 agosto e che si chiuderà in quello del 24-25 maggio. Le pause per lasciare spazio alle nazionali, che giocheranno sia la Nations League sia le qualificazioni per i prossimi Mondiali, sono previste dal 2 al 10 settembre, dal 7 al 15 ottobre, dall'11 al 19 novembre 2024 e dal 17 al 25 marzo 2025. Un solo turno infrasettimanale alla decima giornata, non ci sarà sosta invernale: si giocherà nei weekend del 22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio. Le Final Four di Supercoppa Italiana - esclusiva assoluta Mediaset -, infine, andranno in scena in Arabia Saudita, a Riyad, il 3-4 gennaio 2025, con finale il 7, nello Stadio dell’Università Re Saud.