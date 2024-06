Atalanta, ufficiale l'acquisto di Godfrey: arriva dall'Everton a titolo definitivo

MERCATO

Secondo acquisto estivo del club beragamasco, che dopo il riscatto di De Ketelaere acquista anche Godfrey

Secondo colpo del mercato dell'Atalanta. Dopo il riscatto di De Ketelaere dal Milan, il club nerazzurro ha messo a segno un altro acquisto. Tramite i propri canali social, l'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto di Benjamin Godfrey, difensore inglese classe 1998 che andrà a rinforzare la retroguardia della squadra di Gasperini. Godfrey arrivata a titolo definitivo dall'Everton per una cifra complessiva di 12 milioni di euro (10 più 2 due di bonus).

Nato e cresciuto in Inghilterra, il difensore conta 112 presenze in Premier League con le maglie di Norwich ed Everton, club nel quale giocava dal 2020. Nell'ultima stagione, con la maglia dei Toffies ha collezionato 16 presenze (15 in campionato e 1 in EFL Cup). Un innesto importante in vista dell'inizio della stagione: la Dea, infatti, dovrà fare a meno di Scalvini per gran parte della prossima stagione (non rientrerà prima della fine dell'anno) e aveva la necessità di sostituire il centrale italiano.