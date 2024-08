Atalanta, ufficiale Cuadrado: ha firmato per un anno

UFFICIALE

L'esterno colombiano era svincolato dopo la fine della sua avventura con l'Inter

© atalanta.it Juan Cuadrado è un giocatore dell'Atalanta. L'ufficialità dell'acquisto dell'esterno colombiano è arrivata con una nota sul sito del club bergamasco: "Atalanta BC - si legge - è lieta di annunciare che nella corrente stagione, 2024/25, Juan Guillermo Cuadrado Bello vestirà la maglia nerazzurra. Il 36enne esterno destro colombiano può fregiarsi di un invidiabile palmarès, nel quale spiccano 6 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, ma anche una Premier League e una Coppa di Lega inglese... La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Juan, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra". Cuadrado, che era svincolato dopo la fine della sua avventura con l'Inter - ha firmato un contratto di un anno.

"Efesini 3:20. E ora che tutta la gloria sia per Dio, che che può realizzare molto più di quanto potremmo chiedere o anche solo immaginare attraverso la sua grande potenza che agisce in noi - ha scritto Cuadrado su Instagram - Nonostante le opzioni che avevo, abbiamo lottato fino alla fine per rimanere ai massimi livelli, e grazie Gesù per esserci riusciti. Grazie Atalanta".