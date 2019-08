Atalanta, Skrtel è ufficiale: "In campo non sono gentile"

IL COLPO

Il colpo da Champions ora è ufficiale: Martin Skrtel è un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'ex nazionale slovacco classe '84, svincolato dai turchi del Fenerbahce dopo 3 stagioni, ha firmato il contratto che lo lega ai nerazzurri per una stagione. L'annuncio è arrivato intorno alle 18.40, dopo che il difensore aveva sostenuto in mattinata le visite mediche.

L'accordo che ha portato Skrtel a Bergamo è, come detto, su base annuale con stipendio da 1 milione di euro più bonus. Skrtel indosserà la maglia numero 37 e andrà a sostituire il giovane Mancini, ceduto alla Roma, nella rosa di Gasp: vanta una lunga esperienza in Europa accumulata tra Zenit, Liverpool e lo stesso Fenerbahce, con qualche presenza anche in Champions con la maglia dei Reds.

"Fuori dal campo sono una persona molto disponibile e gentile, in campo no - ha detto Skrtel al sito ufficiale dell'Atalanta -. Lì sono uno che dà tutto se stesso per essere aggressivo contro l'avversario e impedirgli di segnare. Ho visto giocare l'Atalanta alcune volte e i miei amici che sono stati o sono qui in Italia (Marek Hamsik e Milan Skriniar, ndr) me ne hanno parlato benissimo. Non vedo l'ora di cominciare la serie A, che per me è un campionato nuovo. E ritrovo la Champions, in cui ho giocato col Liverpool: la competizione più importante per un giocatore, un sogno da bambino che si è realizzato. Questa squadra ha ottenuto grandi risultati giocando un gran calcio: se non giochi bene e non sei forte, non arrivi terzo in Italia"