Atalanta, Sartori: "Gomez, Ilicic e Zapata resteranno per un po' con noi"

Il 'Papu' Gomez, Ilicic e Zapata scriveranno anche il futuro dell'Atalanta. Il responsabile dell'area tecnica del club bergamasco Giovanni Sartori blinda i tre pilastri della squadra di Gian Piero Gasperini e non ha dubbi sul loro destino. "I 'tre tenori' come sono stati nominati da qualcuno credo che resteranno a Bergamo per un po' di tempo è una speranza e anche la mia convinzione. E credo che sia anche quella della proprietà". Su Pasalic: "Stiamo cercando di riscattarlo dal Chelsea".