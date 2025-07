Retegui va all'Al Qadsiah per 65 milioni: visite mediche completate

Dopo una prima proposta di poco superiore ai 50 milioni di euro, gli arabi si erano spinti fino a quota 65, bonus inclusi: impossibile per i Percassi fare muro, specialmente a queste cifre e considerando la volontà del giocatore. Per la Dea si tratta dell'ennesima maxi plusvalenza, dato che Retegui era sbarcato a Bergamo meno di un anno fa per 22 milioni di euro più 3 di bonus. Il capocannoniere dell'ultima Serie A dunque saluta l'Italia.