Atalanta, Hojlund sogna la Premier: "Lo United il top"

Rasmus Hojlund è uno dei nomi in copertina per il mercato in uscita dell'Atalanta. Arrivato nell'estate del 2022 per 17 milioni di euro, l'attaccante danese alla prima stagione in Italia è andato in doppia cifra e ha attirato le attenzioni dei club di Premier, il Manchester United su tutti: "È un grande club, devo aver fatto qualcosa di buono se dicono che mi stanno cercando - ha dichiarato Hojlund al quotidiano del suo paese Berlignske - Il mio obiettivo è arrivare al livello top e il Manchester United lo è. Ma non ho mai sentito Ten Hag...".