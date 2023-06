Atalanta, Gasperini resta anche la prossima stagione

Gian Piero Gasperini e l'Atalanta avanti insieme per l'ottavo anno in fila e per giocare un'altra stagione in Europa. È questo l'esito dell'incontro avvenuto nel pomeriggio nel centro di Bergamo tra il tecnico e i vertici del club nerazzurro nel corso del quale le parti hanno trovato l'intesa per proseguire insieme. A breve è prevista anche una comunicazione ufficiale dell'Atalanta, che confermerà la permanenza dell'allenatore sulla panchina bergamasca. "Sì Gasperini resta e ne siamo molto felici. Obiettivo vincere" ha dichiarato il proprietario Stephen Pagliuca all’uscita del meeting di via Paglia a Bergamo e poco dopo gli ha fatto eco anche Percassi: "Resta. C'è totale condivisione, ma non c'è bisogno di fare un rinnovo".