Gomez, l'agente: "Napoli? Presto per parlare di mercato"

La rottura ormai insanabile per Gasperini porterà al divorzio quasi certo tra l'Atalanta e Alejandro Gomez. Giuseppe Riso, agente del fantasista argentino, frena sulle trattative di mercato. "Il Papu è il capitano dell'Atalanta ed è un uomo vero - ha detto a Radio Kiss Kiss . Il Napoli? Adesso è presto per parlare di mercato e con i potrebbe non mi piace parlare"

Dopo lo sfogo sui social, Gomez s'è allenato col resto del gruppo in vista della sfida di mercoledì contro la Juventus. La frattura è, però, insanabile e il divorzio potrebbe essere già sancito nel mercato invernale. Solo due mesi fa il Papu ha rifiutato un ricchissimo ingaggio in Arabia da parte dell'Al Nassr, che aveva messo sul piatto 6 milioni all’anno più vari benefit, dalla casa ad un’automobile, fino ad alcuni bonus. L'argentino rifiutò per amore della Dea, ma l'idillio con tecnico e società è svanito nell'intervallo del match contro il Midtjylland.

