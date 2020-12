Atalanta, Papu Gomez: "Non posso difendermi, la verità quando andrò via"

ATALANTA

Rottura totale tra Gasperini e Papu Gomez in casa Atalanta. Il tecnico ha ammesso la situazione tesa e l'argentino è uscito alla scoperta sui social: "Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi", la frecciatina alla società. A gennaio è ormai certo il suo addio: "Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto".

L'attaccante si è rivolto ai tifosi: "Voi mi conoscete e sapere la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano".

Dopo la lite negli spogliatoi, di cui si è detto di tutto, nell'intervallo del match contro il Mydtylland, non c'è stato nessun segnale di pace con il Papu addirittura due volte non convocato in campionato. Neanche il diplomatico Percassi è riuscito a trovare la quadra e ora la cessione dell'argentino sembra inevitabile.

FUTURO A NAPOLI?