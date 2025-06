Allievi ed ex compagni, per il post Gasp è corsa a tre: Juric, Motta o Palladino

Una via, quella della continuità, che sarebbe l'elogio del buon senso. Dopo 9 anni i vertici bergamaschi vogliono andare avanti nel solco tracciato da Gasp: un calcio posizionale, fatto di pressing uomo su uomo e aggressione. Un modo di giocare che sposerebbe le caratteristiche dei calciatori già presenti in rosa e che la squadra conosce già bene. Punti da non sottovalutare considerando che tutte le prime 8 squadre di Serie A hanno cambiato o cambieranno allenatore: essere pronti, anche e soprattutto tatticamente, a inizio campionato potrebbe regalare punti alla lunga fondamentali per la qualificazione alla coppe. La sensazione è che non bisognerà attendere troppo per arrivare alla soluzione del mistero: i bergamaschi non dovrebbero prendersi più di 24/48 ore prima di arrivare alla scelta definitiva.