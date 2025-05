Atalanta, i tifosi invocano Gasperini ma si lavora già al sostituto: Pioli in pole

"Gasperini e società avanti insieme per far sognare questa città", recitava lo striscione esposto nella notte a Zingonia dai tifosi dell'Atalanta. Ma Gasperini ha già voltato pagina ed è pronto all'addio alla Dea dopo nove anni e un'Europa League che ha fatto impazzire un'intera città. Roma o Juve nel suo futuro. L'incontro di giovedì a Firenze con la dirigenza giallorossa ha portato a un accordo su durata del contratto e ingaggio ma il tecnico non ha ottenuto le garanzie tecniche che si aspetta per sposare il progetto. Sul fronte bianconero, nessun contatto diretto per ora ma scenari apertissimi. E allora all'Atalanta - irritata per il suo vertice con la Roma - non resta che chiudere il rapporto con Gasperini e pensare al sostituto. Per la panchina al momento è corsa a tre tra Pioli, l'ex Juve Thiago Motta e Palladino, che si è dimesso a sorpresa da allenatore della Fiorentina. Pioli, che ha un contratto con gli arabi dell'Al-Nassr fino al 30 giugno 2027, sarebbe più avanti nel gradimento rispetto agli altri due candidati: vincitore con il Milan di uno scudetto nella stagione 2021-22, garantisce esperienza e anche la capacità di gestire lo spogliatoio.